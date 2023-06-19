مدحت صالح يكشف مفاجأة حفل «الأساتذة» في دار الأوبرا: «يهمني تراث بلدي»

كشف الفنان مدحت صالح، عن مفاجآت حفله المرتقب تحت عنوان «الأساتذة»، الذي سيقام يوم الجمعة 7 يوليو المقبل، ويُعرض بشكلٍ حصري، عبر شبكة تليفزيون الحياة، على الهواء مباشرة.

مفاجأة حفل مدحت صالح

وقال مدحت صالح، إنه لن يُغنِ أي من أعماله خلال هذا الحفل، إذ سيشدو ألحان جديدة لملحنين مصريين وعرب، قائلاً: «يهمني تراث بلدي.. وأنا دومًا أبحث عن المختلف والملائم لصوتي والمناسب لي».

وأضاف مدحت صالح، أنه سيغني لمجموعة من الملحنين الكبار، سواء مصريين أو من الدول الخليجية والعربية، قائلاً: «موسيقى طلال مداح سيكون مفاجأة الحفل.. وذلك محاولة للتعبير عن حالة الحب.. والحفل يعد سهرة غنائية لذلك لن تقتصر على الملحنين المصريين فقط».

وتابع: «سأغني من ألحان 3 أسماء غير مصرية، من السعودية والكويت ولبنان، وهي: «الرحبانية، وسراج عمر، وطلال مداح»، موضحاً أن ذلك مفاداه بأننا نبعث رسالة حب للأشقاء للعرب «نبعث رسائل ود وحب ومحبة، الفن يعزز قيمة الحب».

واستطرد: «أربأ أن يكون الفن، مثل الإعلام الرياضي، وأن يكون طرف ضد طرف، لا، فالفن يحمل كل معاني الحب والمودة، وأتمنى أن كل فنان مصري يغني في كل حفلة من ألحان ملحن عربي حتى نقرب المسافات أكثر وأكثر».