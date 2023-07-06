روسيا تكشف أسباب طرد 9 دبلوماسيين فنلنديين

طردت الخارجية الروسية عن 9 دبلوماسيين فنلنديين، رداً على طرد هلسنكي دبلوماسيين روس، وعلى المسار المناهض لروسيا الذي تسلكه فنلندا في ظل توتر العلاقات بين البلدين.

بيان الخارجية الروسية

وأصدرت خارجية روسيا بيانا اليوم قالت فيه: «تم إبلاغ السفير أنه على خلفية طرد 9 أفراد من البعثة الروسية في فنلندا في يونيو 2023، تم إعلان 9 موظفين في السفارة الفنلندية في روسيا والقنصلية العامة الفنلندية في سان بطرسبرغ أشخاصاً غير مرغوب فيهم».

سبب طرد الدبلوماسيين

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن المعايير المناقشة حاليا بخصوص انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي يشكل تهديد لأمن روسيا في ظل تشجيع فنلندا لنظام أوكرانيا على استمرار مواجهته مع روسيا، وجاء هذا القرار بعد استدعاء تم من قبل روسيا لسفير فنلندا فيها، أنتي هيلانترا.

توتر في العلاقات بين روسيا وجيرانها

وتشهد روسيا توترا في العلاقات مع الدولة الجارة لها المنضمة للناتو أو الاتحاد الأوروبي في ظل دعم أوروبي قوي لأوكرانيا في أزمتها ضد روسيا التي ترفض هذا الدعم سواء عسكريا أو ماليا وتطالب بمنع هذا الدعم لأنه يطيل الأزمة الروسية الأوكرانية.