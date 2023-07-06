«القاهرة الإخبارية»: روسيا طردت 9 دبلوماسيين فنلنديين من أراضيها كتب: يارا أشرف 01:32 م | الخميس 06 يوليو 2023 صورة أرشيفية ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ روسيا طردت 9 دبلوماسيين فنلنديين من أراضيها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: لوكاشينكو يدعو روسيا وأوكرانيا لبدء محادثات سلام دون شروط باحث سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: تلويح ميدفيديف باستخدام النووي يضر روسيا أستاذ علوم سياسية لـ«القاهرة الإخبارية»: توجه غربي واضح لدعم أوكرانيا في أزمتها ضد روسيا باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: يمكن الاتفاق على منح روسيا ضمانات حال انضمام أوكرانيا للناتو أخبار روسيا وأوكرانيا.. تعويضات للمتضررين من انهيار سد «خاكوفا» «القاهرة الإخبارية»: روسيا تدعو لخفض التصعيد وبدء المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين روسيا القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف