رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«القاهرة الإخبارية»: روسيا طردت 9 دبلوماسيين فنلنديين من أراضيها

كتب:

يارا أشرف
01:32 م | الخميس 06 يوليو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ روسيا طردت 9 دبلوماسيين فنلنديين من أراضيها.

 

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: لوكاشينكو يدعو روسيا وأوكرانيا لبدء محادثات سلام دون شروط

باحث سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: تلويح ميدفيديف باستخدام النووي يضر روسيا

أستاذ علوم سياسية لـ«القاهرة الإخبارية»: توجه غربي واضح لدعم أوكرانيا في أزمتها ضد روسيا

باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: يمكن الاتفاق على منح روسيا ضمانات حال انضمام أوكرانيا للناتو

أخبار روسيا وأوكرانيا.. تعويضات للمتضررين من انهيار سد «خاكوفا»

«القاهرة الإخبارية»: روسيا تدعو لخفض التصعيد وبدء المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين
بقلم يارا أشرف