إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 75 بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من شهد ممدوح مناع، 16 سنة، وداليا على صالح، 49 سنة، وعمرو عبدالخالق، 51 سنة، ويوسف فراج محمد، 4 سنوات، جميعهم مقيمون محافظة القاهرة ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.