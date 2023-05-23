إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة من الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لإجراء الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من الكيلو 90 بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار عمل الإسعافات الأولية، وحُرر المحضر اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «أيمن م. ع»، 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، «مصطفى م.أ»، 27 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، « باسم خ.س»، 27 سنة، مصاب بكسر في الحوض والساق اليسرى، جميعهم مقيمون محافظة المنوفية، ونقلوا إلى مستشفى اليوم الواحد لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.