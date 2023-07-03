مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقى 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرون، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون 5 أشخاص مصابون بجروح متفاوتة، و6 جثث من أسرة واحدة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

مصرع 6 أشخاص في حادث بالبحيرة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة كل من «محمد.ر.ع»، 35 سنة، و«عسرانة.ع.ع»، 45 سنة، و«حماده.ع.ع»، 13 سنة، و«أحمد.ج.ع»، 10 سنوات، و«منة.ع.ع»، 9 سنوات، و«أنس.س.ع»، 4 سنوات، من أسرة واحدة، وجميعهم مقيمون بمركز الدلنجات، ونُقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة.

أسماء مصابي الحادث

فيما أصيب كل من « عبدالرحمن.ا.س»، 20 سنة، و«رحاب.ج.س»، 45 سنة، و«عيد.ع.ع»، 37 سنة، و«دينا.ر.ع»، 17 سنة، و«جابر.ع.ع»، 36 سنة، وجميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمون مركز الدلنجات، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة.