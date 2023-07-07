أستاذ تخطيط عمراني: إعادة تجديد المدن القديمة هدفه راحة المواطن

قال الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني، إن التخطيط العمراني في الأصل هو ليس رسم خريطة عمرانية ولا إنشاء مدن جديدة هذا يسمي مظاهر لهدف أسمى وهو الإنسان فهو الهدف الخاص بكل أنشطة العمران، فالتخطيط عندما يكون في المدن القديمة فيستهدف راحة الموطن في مدن عتيقة مرن عليها آلاف السنين في إنشائها وظهر فيها بعض المظاهر والشواهد السلبية في العمران وبالتالي أصبح مهما أن نعيد فيها العمران حتي يتناسب مع احتياجات الإنسان.

إسلام رأفت: مصر لم تستلهم التطور من الآخرين

وأوضح إسلام رأفت في مداخلة هاتفية لـ «إكسترا نيوز»، أننا لو نتحدث عن التجارب الدولية في الدول الأخرى فسوف نجد أن المنطقة مليئة بالتجارب سواء في «دبي أو المملكة العربية السعودية العربية» ولكن مصر لم تحتاج أن تستلهم هذا التطور من الآخرين لأنها تعتبر من أقدم من بنوا الأرض وأول من بدأت في بناء المدن فبالتالي نماذج المدن الأخرى ليست ببعيدة عنا.

النشاط العمراني يمثل 25% من الناتج المحلي

وتابع بأنه في آخر 10 سنين في مصر أصبح النشاط العمرانى يمثل 25% من الناتج المحلي، فبالتالي أصبح ربع الناتج المحلي الخاص بمصر قائم على الأنشطة المرتبطة بالعمران.