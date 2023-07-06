«إكسترا نيوز»: الشركة المتحدة حركت المياه الراكدة في قانون الوصاية على الأبناء

استعرض تقرير لقناة «إكسترا نيوز» خلال تغطية خاصة بعنوان «حماية وتمكين.. جهود الدولة لدعم وتمكين المرأة»، جهود الجمهورية الجديدة في دعم المرأة المصرية وأبرز الإنجازات في هذا المجال منذ ثورة 30 يونيو وخلال عهد الرئيس السيسي.

مشروعات قوانين لدعم وتمكين المرأة منذ ثورة 30 يونيو

ووفقا للتقرير، فإنَّ الكثير من مشروعات القوانين جرى تقديمها وطرحها عبر المجلس القومي للمرأة، لقضايا في غاية الأهمية وكانت تمثل خطورة شديدة على المرأة مثل قانون الإرث والأحوال الشخصية وكذلك العنف بكل أشكاله والختان.

دور «المتحدة» في دعم قضايا المرأة

وأفادت «إكسترا نيوز» في تقريرها، أنَّ دراما رمضان هذا العام سلطت الضوء على قضايا الوصاية والإرث، موضحاً أنه رغم إقرار قانون الإرث إلا أنه لم يفعل على أرض الواقع بشكل كبير بسبب العادات البالية والمجتمع الذكوري الذي تواجهه المرأة ليمثل حائل أمام حصولها على إرثها.

وجرت الإشارة إلى تحريك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المياه الراكدة فيما يتعلق بمسألة الوصاية على الأبناء من خلال مسلسل «تحت الوصاية» وما تلى ذلك من عرض القضية على المختصين خلال جلسات الحوار الوطني.