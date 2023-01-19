ورشة عمل 3 أيام لرفع كفاءة إدارة التخطيط العمراني بكفر الشيخ

عُقدت ورشة عمل بمركز استدامة للتدريب بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لمدة 3 أيام، لرفع كفاءة إدارة التخطيط العمراني والإدارات الهندسية على مستوى المحافظة انطلاقاً من دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في تقديم الدعم الفني إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات، وتلبية طلب المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في إطار ضبط منظومة العمران، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تماشياً مع خطة الدولة والرؤية السياسية والتنموية.

استعراض تطوير منظومة إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية

في اليوم الأول، استعرض الدكتور ياسر عبد الحميد حلمي، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، تطوير منظومة إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية في ضوء رصد التغير في العمران «منظومة البيانات المكانية» والتي تشتمل على ثلاثة محاور وهي تدقيق الحصر العمراني لمواقع التجمعات العمرانية بمحافظات الجمهورية، وإنشاء منظومة موحدة لقواعد البيانات الجغرافية لكافة المشروعات، وتم إنشاء المنصة التشاركية مع الجهات ذات الصلة، وذلك من خلال مسارين وهما تطوير آليات عمل حصر وتدقيق والاستدلال على مواقع التجمعات العمرانية الواردة ببيان التنمية المحلية على مستوي الجمهورية، وكذا تطوير بيئة العمل من خلال إنشاء نظم معلومات لإدارة ومتابعة بيانات قري وتوابع محافظات الجمهورية، كما تم تدريب الحضور على استخدام المنصة.

استعراض عملية إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى

في اليوم الثاني، استعرض المهندس حلمي محمد عيد، رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية، عملية إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى، وكذا المشكلات المتعلقة بها، وكيفية تنفيذ والتعامل مع هذه المخططات، كما تم مناقشة السياسات والإجراءات المتبعة في مناطق إعادة التخطيط، والمناطق الغير مخططة والتي تتمثل في السياسات التشريعية والمالية والفنية والإدارية والتنظيمية.

واستتبع ذلك فتح جلسة نقاش مفتوحة للرد على استفسارات الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني في المجالات المتعلقة بضبط منظومة التخطيط العمراني بالكامل.

استعراض قطاعات البنية الأساسية

في اليوم الثالث، استعرض الدكتور أحمد سعد أبو سريع، مدير الإدارة المركزية للبنية الأساسية، قطاعات البنية الأساسية والتي تشتمل على قطاع التغذية بالمياه والصرف الصحي، وقطاع الطرق والنقل والمرور وقطاع الكهرباء والطاقة والغاز وقطاع المساحة والجيوتقني، وكيفية تقدير احتياجات البنية الأساسية، وأهميتها، وعلاقتها بأعمال التخطيط، ومستوياتها المختلفة بداية من التخطيط القومي ثم الاقليمي وحتي تخطيط المدن والقري، علاوة على عرض المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، وخريطة المخاطر المقترحة، وجهود وزارة الإسكان في مواجهة الكوارث والأزمات مثل السيول.

وانتهت الورشة بثناء المحاضرين على المتدربين وتفاعلهم، وقامت المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، بشكر المحاضرين ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني على تلبية دعوة المحافظة، وتقديمهم الدعم الفني للتخطيط العمراني بالمحافظة.

واقترح الحضور بتكرار هذه الورشة مرات أخرى لتوضيح الأمور الفنية المتعلقة بإدارة منظومة العمران، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبما يؤثر بشكلً إيجابياً على سير العمل، وجودة أداء عناصر منظومة العمران على مستوي المحافظة متمثلة في الإدارة العامة للتخطيط العمراني والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن.