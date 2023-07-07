518 ألف مدرسة و293 مليون طالب في الصين

كشفت وزارة التعليم الصينية عن عدد المدارس في أكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم، ويصل إلى 518500 مدرسة من جميع المستويات والأنواع بحلول عام 2022، بإجمالي عدد طلاب يبلغ 293 مليونا.

عدد المعلمين في الصين

وأشارت الإحصائيات الصادرة في بيان عن الوزارة أن البلاد سجلت 18.8 مليون معلم يعملون بدوام كامل على جميع المستويات العام الماضي، أما إجمالي عدد روض الأطفال انخفض بنسبة 1.9% ليصل إلى 289200 في العام الماضي.

نسبة المدارس الثانوية

وتابعت الوزارة في بيانها: «هناك 201600 مدرسة للتعليم الإلزامي في جميع أنحاء البلاد، بها 159 مليون طالب، ووصل معدل الانتظام بالتعليم الإلزامي لمدة 9 أعوام بلغ 95.5 % في عام 2022، ولدى الصين 15 ألف مدرسة ثانوية عليا نظامية في عام 2022، زاد عدد الملتحقين بها بنسبة 4.71 % على أساس سنوي ليصل إلى 9.48 مليون».

نشر الثقافة الصينية

وتعمل الصين على تأسيس مراكز لتعليم اللغة الصينية حول مختلف العالم من أجل نشر الثقافة الصينية وتعمل على تقريب الثقافة الخاصة بها لكل بلد في ظل قدرة البلاد على تصدير أغلب الموارد، ومؤخرا أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق من أجل المشاركة الاقتصادية مع مختلف الدول التي ستشارك في المبادرة التي تمر عبر عدة قارات.