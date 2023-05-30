«تعليم سوهاج» تنعى معلما في مدرسة ثانوية توفي أثناء ذهابه إلى عمله

نعت مديرية التربية والتعليم في سوهاج، سليمان عدلي توفيق، معلم خبير بمدرسة ملوي الثانوية الميكانيكية بالمنيا، والمنتدب للعمل كمراقب بلجنة المدرسة الفنية للتعليم الفني المزدوج بحي الكوثر بسوهاج، الذي توفي اليوم، حسب ما قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

وفاة مراقب أثناء ذهابه للامتحانات

وأوضح وكيل «تعليم سوهاج»، أنّ المعلم المذكور وافته المنيّة أثناء ذهابه لتأدية عمله بلجنة الامتحانات المنتدب لها، وقدمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، خالص عزائها لأسرة المتوفى، ونقل الجثمان إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وتم إبلاغ ذويه لاستلام الجثمان، كما عملت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج على تسهيل إجراءات تسليم الجثمان.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بمحافظة سوهاج يوم السبت الموافق 27 مايو الجاري وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل للدبلومات الفنية بالمحافظة «المدارس الثانوية الفنية والمدارس الثانوية الزراعية والمدارس الثانوية الصناعية والمدارس الثانوية الفنذقية»، وشكّلت مديرية التربية والتعليم في سوهاج، غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات وتيسير الأمور المتعلقة بالطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.