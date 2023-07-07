ساندي: درست علوم النفس والطاقة لرغبتي في عدم الذهاب للأطباء النفسيين

كشفت الفنانة ساندي عن أنها درست علوم النفس والطاقة لمدة عام ونصف لمساعدتها التغلب علي اي مشاعر سلبية.

ساندي: لم أحب الذهاب للأطباء النفسيين

وقالت ساندي لـ«الوطن»: «لم أحب الذهاب للأطباء النفسيين أو الحصول على أدوية لذلك قررت دراسة علوم النفس والطاقة لمدة عام ونصف وذلك ساعدني فى تحسين حالتي النفسية وجعلني أستطيع تجنب المشاعر السلبية، وألا أشعر بالضيق أو الخوف».

وأضافت ساندي: «هذه الدراسة ساعدتني علي وجود الطاقة الإيجابية وأن يكون لدي إصرار علي النجاح والحمد لله هذا الإصرار جاء ايضا بفضل إنّ ربنا بأشخاص ساندوني وكانوا داعمين لي منهم تامر حسني».

فيلم تاج مع تامر حسني

ويعرض لساندي في دور العرض حاليا فيلم تاج أمام تامر حسني الذي كان السبب في ترشيحها للانضمام لهذا العمل.

ويضم فريق فيلم تاج عددا من نجوم الفن أبرزهم تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.