ساندي لـ«الوطن»: تامر حسني تعرض لإغماءات متكررة بسبب «تاج»
كتب:
أحمد حسين صوان
05:36 م | السبت 01 يوليو 2023
ساندي
كشفت الفنانة ساندي عن تعرض تامر حسني لأكثر من إغماء خلال تصوير فيلم «تاج» المعروض حاليا بدور العرض السينمائي، والذي يحتل المركز الثاني بعد فيلم بيت الروبي في إيرادات أفلام العيد.
وقالت ساندي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تامر حسني بذل مجهودا كبيرا أثناء تصوير الفيلم الذي تشارك في بطولته؛ لدرجة أنه تعرض لأكثر من إغماء متتالي بسبب الإرهاق، مضيفة: «تامر شخص داعم جدًا، ويمنح طاقة إيجابية لكل المُقربين منه».
ساندي: تامر حسني يعمل في أي مشروع لديه بشغف
وتابعت: «تامر يعمل في أي مشروع لديه بشغف وحب وطاقة وحماس، والحقيقة أنه تعب جدًا في هذا الفيلم، والضحك الذي سيُشاهده الجمهور، وراءه مجهود رهيب».
قائمة أبطال فيلم تاج
ويشارك في بطولة فيلم تاج؛ دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف وإنتاج تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.