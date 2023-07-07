ساندي بعد نجاح فيلم تاج: أتمنى تكرار التجربة مع تامر حسني

أعربت الفنانة ساندي عن سعادتها لتعاونها مع الفنان تامر حسني في فيلم تاج الذي حقق إيرادات عالية في موسم عيد الأضحى.

ساندي: سعيدة بنجاح فيلم تاج

وقالت ساندي لـ«الوطن»: «سعيدة جدا بنجاح فيلم تاج وأتمنى تكرار هذه التجربة مرة أخرى مع تامر حسني، فهو متعاون ويشع طاقة إيجابية على من حوله في التصوير بجانب خفة ظلة داخل اللوكيشن».

وأضافت ساندي: «الحمد لله لم أجد أي صعوبة في هذه التجربة الناجحة وكل الأمور صارت بشكل جيد وسعيدة بردود الأفعال الإيجابية على دوري والفيلم كله».

فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم تاج حول شخصية سوبر هيرو التي يجسدها تامر حسني، الذي يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم المنتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده في حياته.