ساندي: تامر حسني بذل مجهودا كبيرا أثناء تصوير «تاج».. تعرض لإغماءات كثيرة

أعربت الفنانة ساندي، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، حول فيلم «تاج» الذي يُشارك في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، والتي تعود من خلاله إلى السينما بعد غياب دام نحو 4 أعوام.

مجهود رهيب

وكشفت ساندي، لـ«الوطن»، كواليس فيلم تاج، مؤكدة أن «تامر حسني تعرض لإغماءات متكررة أمامي داخل اللوكيشن أكثر من مرة، بسبب المجهود الضخم الذي بذله في الكواليس.. تامر تعب جدًا في هذا الفيلم، والضحك الذي سيُشاهده الجمهور، وراءه مجهود رهيب».

وأضافت «تامر حسني شخص داعم جدًا، ويمنح طاقة إيجابية لكل المُقربين منه، هو شخص حقيقي وواضح وليس مزيف، ويُحب الخير من قلبه لكل الناس، ويعمل في أي مشروع لديه بشغف وحب وطاقة وحماس».

كواليس ترشيح ساندي للمشاركة في فيلم تاج

وأوضحت ساندي، أنّ تامر حسني، وراء ترشيحها للمُشاركة في فيلم «تاج»، وكان ذلك وقت حضورها حفل زفاف زميلنا الفنان أحمد عصام، في شهر فبراير الماضي، حيث كانت ترتدي فستانًا يُشبه إطلالة السندريلا، قائلة «فجأة أول ما شاهدني تامر حسني في الحفل، تحدث مع مدير أعماله، وقال له: أنا خلاص لاقيت إحدى بطلات الفيلم»، وذلك قبل أنّ يتعاقد معها على المشاركة في العمل.

تدور أحداث فيلم تاج في إطار من الأكشن والتشويق من خلال شخصية سوبر هيرو، يقع في أزمات كثيرة يحاول الخروج منها والتغلب عليها مستغلًا ما يتمتع به من قوى خارقة، وذلك من خلال شقيقه التوأم.

فيلم تاج يجمع لأول مرة بين تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.