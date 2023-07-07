أحمد فهمي يعلن عرض فيلم مستر إكس في 38 دولة

أعلن الفنان أحمد فهمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عرض فيلمه الجديد مستر إكس في 38 دولة، والذي تصدر المراكز الأولى في إيرادات شباك التذاكر خلال عيد الأضحى.

ونشر أحمد فهمي البوستر الدعائي للفيلم معلقا: «لأول مرة يتم عرض فيلم مصري في 38 دولة حول العالم، فيلم الكوميديا مستر إكس 20-7-2023 بصالات السينما بالعالم.. خلي مودك ضحك وكوميديا».

فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.