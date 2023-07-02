أحمد فهمي لـ«الوطن»: ندرس تقديم جزء ثانٍ من «مستر إكس»

كشف الفنان أحمد فهمي عن وجود اتجاه لتقديم جزء ثانٍ من فيلم «مستر إكس» المعروض حاليًا في دور العرض السينمائي، والذي حظي بإشادات واسعة منذ انطلاق عرضه في السينمات.

وقال أحمد فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ نهاية الفيلم فتحت الباب أمام تقديم جزءٍ ثانٍ منه، لا سيما أنّ الفكرة العامة تحتمل تقديم أجزاء عدة منه، وليس جزءًا ثانيًا فقط، مشيرًا إلى أنّ المسألة مجرد فكرة حتى الآن لم ترتقِ إلى حيز التحضير أو التنفيذ.

أحمد فهمي سعيد بردود الفعل الإيجابية عن الفيلم

وأعرب فهمي عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن الفيلم، مؤكدًا أنّها جعلته يشعر بأنّ تعبه وتعب صنّاع فيلمه لم يضع هباءً، بحسب قوله.

طبيعة أحداث فيلم مستر إكس

وتدور أحداث فيلم «مستر إكس» حول شخصية «إكس»، الذي يُؤسس منظّمة لمساعدة الرجال على الطلاق من زوجاتهم، لكنّه يعاني من عقدة ما ستكشف الأحداث عنها، إذ تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

ويشارك في بطولة فيلم «مستر إكس» هنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، وأمير شاهين، ورحاب الجمل، وعدد من الفنانين.