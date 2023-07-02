رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أحمد فهمي لـ«الوطن»: ندرس تقديم جزء ثانٍ من «مستر إكس»

كتب:

خالد فرج
05:39 م | الأحد 02 يوليو 2023
أحمد فهمي

أحمد فهمي

كشف الفنان أحمد فهمي عن وجود اتجاه لتقديم جزء ثانٍ من فيلم «مستر إكس» المعروض حاليًا في دور العرض السينمائي، والذي حظي بإشادات واسعة منذ انطلاق عرضه في السينمات.

وقال أحمد فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ نهاية الفيلم فتحت الباب أمام تقديم جزءٍ ثانٍ منه، لا سيما أنّ الفكرة العامة تحتمل تقديم أجزاء عدة منه، وليس جزءًا ثانيًا فقط، مشيرًا إلى أنّ المسألة مجرد فكرة حتى الآن لم ترتقِ إلى حيز التحضير أو التنفيذ.

أحمد فهمي سعيد بردود الفعل الإيجابية عن الفيلم

وأعرب فهمي عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن الفيلم، مؤكدًا أنّها جعلته يشعر بأنّ تعبه وتعب صنّاع فيلمه لم يضع هباءً، بحسب قوله.

طبيعة أحداث فيلم مستر إكس

وتدور أحداث فيلم «مستر إكس» حول شخصية «إكس»، الذي يُؤسس منظّمة لمساعدة الرجال على الطلاق من زوجاتهم، لكنّه يعاني من عقدة ما ستكشف الأحداث عنها، إذ تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

ويشارك في بطولة فيلم «مستر إكس» هنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، وأمير شاهين، ورحاب الجمل، وعدد من الفنانين.

اقرأ المزيد:

الجمهور يشيد بفيلم «مستر إكس»: «أحمد فهمي وهنا الزاهد عاملين شغل حلو أوي»

أحمد فهمي لـ«الوطن»: «مستر إكس» من أقرب أفلامي لقلبي

أحمد فهمي يحتفي بعدد «الوطن»: مستر إكس.. ضحك من القلب

فيلم مستر اكس بطولة أحمد فهمي يتذيل إيرادات شباك التذاكر
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.