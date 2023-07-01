أحمد فهمي يحتفي بعدد «الوطن»: مستر إكس.. ضحك من القلب

احتفى النجم أحمد فهمي بعدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم السبت، إذ شارك متابعيه الصفحة الثامنة من النسخة الورقية للجريدة عبر خاصية «ستوري» بتطبيق تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

الصفحة تضمنت تصريحات خاصة من أبطال الفيلم

وتضمنت الصفحة الثامنة تغطية شاملة لفيلم «مستر إكس» الذي يقوم أحمد فهمي ببطولته، والمعروض حالياً بدور العرض السينمائي في مصر، حيث اشتملت الصفحة على تصريحات خاصة من أبطال الفيلم وهم فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس وبيومي فؤاد ورحاب الجمل وأمير شاهين والمخرج أحمد عبدالوهاب.

وحقق فيلم «مستر إكس» إيرادات 4 ملايين جنيه حتى الآن، وذلك يوم الوقفة بالإضافة لأول وثاني أيام العيد، وفقاً لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ومن المتوقع إرتفاع حصيلة إيرادات الفيلم خلال الأيام المقبلة.

وأقيم العرض الخاص للفيلم، مساء الثلاثاء الماضي، داخل مجمع سينمات مول تجاري بمنطقة السادس من أكتوبر، وحضره صناع الفيلم بالإضافة إلى كل من رانيا يوسف وهنا شيحة والإعلامي إبراهيم فايق وعدد من لاعبي النادي الأهلى، منهم مصطفى شوبير وعمرو السولية وأحمد حسن، نجم الأهلي السابق والمنتخب الوطني.