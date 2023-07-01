فيلم مستر اكس بطولة أحمد فهمي يتذيل إيرادات شباك التذاكر

حقق فيلم مستر اكس بطولة أحمد فهمي خلال الساعات الماضية، 2 مليون و300 ألف جنيه في شباك التذاكر ليحتل المركز الأخير في إجمالي قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى.

مستر اكس بطولة أحمد فهمي

جاء فيلم مستر اكس بطولة أحمد فهمي في المركز الرابع لإيرادات ليلة الجمعة التي صدرت صباح اليوم بعد بيت الروبي لكريم عبد العزيز وكريم محمو عبد العزيز الذي حقق 9 ملايين و400 ألف جنيه ثم فيلم تاج لتامر حسني الذي حقق 5 ملايين و700 ألف جنيه، وفيلم البعبع الذي حقق 3 ملايين ونصف.

مستر اكس بطولة الفنانة هنا الزاهد

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.