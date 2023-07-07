مستشار وزير التموين: «زيرو جمارك» قلصت الفوارق بين سعر الذهب المحلي والعالمي

علّق الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين على انخفاض أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية مشيرًا إلى الذهب شهد تراجعا كبيرا لافتًا إلى أن جرام 21 وصل سعره إلى 2160 جنيها وعيار 18 وصل إلى 1851 جنيها، وعيار 24 وصل سعره إلى 2468 جنيها والجنيه الذهب سجل 17500 جنيه.

دخول 454 كيلو ذهب لمصر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أن هذه الانخفاضات قوية جدًا مرجعا السبب إلى دخول 454 كيلو ذهب لمصر منذ المبادرة الرائعة التي دشنتها وزارة التموين «زيرو جمارك».

وأشار إلى أن مبادرة زيرو جمارك كان لها تأثيرًا قويًا وإعادة التوازن إلى السوق وأصبح سعر الذهب الموجود حاليًا قريب من السعر العالمي بعد انحسار الفروقات الكبيرة التي كانت موجودة بين السعر المحلي والعالمي والتي وصلت إلى 700 جنيه: «لولا هذه المبادرة لتخطى سعر جرام الذهب 3000 جنيه بمنتهى السهولة».