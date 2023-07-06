أسعار الذهب في تعاملات نهاية اليوم.. استقرار عقب الانخفاض

سجّلت أسعار الذهب خلال نهاية تداولات اليوم الخميس استقرارا في الأسعار عند مبلغ 2170 جنيهًا للجرام عيار 21، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار، كما استقرت أسعار الذهب العالمية عند 1910 دولارات للأوقية اليوم.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، كما يلي: «2480 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2170 جنيها، وعيار 18 بسعر 1860 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و360 جنيها».

وتشهد أسواق الذهب حالة من الترقب بسبب مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، عن البطالة والإعانات والتوظيف، والتي قد تؤثر على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

أسباب انخفاض أسعار الذهب

ويعد العامل الأساسي وراء هبوط أسعار الذهب أمس كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يخص اجتماعه الأخير الذي ثبت خلاله سعر الفائدة عند المنطقة 5.0% - 5.25%؛ ليشير البنك إلي أن تثبيت الفائدة لا يعني انتهاء دورة رفع الفائدة بل هي فرصة لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على التضخم.