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انخفاض جديد في أسعار الذهب بالصاغة.. «اعرف عيار 21 وصل لكام»

كتب:

مارينا رؤوف
04:29 م | الخميس 06 يوليو 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب في منتصف التداولات اليوم الخميس، مقارنًة بأسعار تعاملات منتصف اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون»، لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات، إذ وصل سعر الجرام لنحو 2170 جنيها، مقابل 2180 جنيها في تعاملات الصباح.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، كما يلي: «2480 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2170 جنيها، وعيار 18 بسعر 1860 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و360 جنيها».

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.