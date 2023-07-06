انخفاض جديد في أسعار الذهب بالصاغة.. «اعرف عيار 21 وصل لكام»

تراجعت أسعار الذهب في منتصف التداولات اليوم الخميس، مقارنًة بأسعار تعاملات منتصف اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون»، لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات، إذ وصل سعر الجرام لنحو 2170 جنيها، مقابل 2180 جنيها في تعاملات الصباح.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، كما يلي: «2480 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2170 جنيها، وعيار 18 بسعر 1860 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و360 جنيها».