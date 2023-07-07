سيولة مرورية بطرق ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم

تشهد الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، صباح اليوم الجمعة 7 مايو 2023، وسط انتشار مكثف لخدمات الإدارة العامة للمرور على كافة الطرق.

سيولة مرورية بطرق ومحاور الجيزة

وشهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة ومحور صفط في الاتجاه القادم من الجيرة والدقي والمهندسين إلى 6 أكتوبر والهرم والمريوطية عن طريق الطريق الدائري، سيولة مرورية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق وانتظمت حركة السيارات أعلى محور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

انتظام حركة السيارت بالطريق الدائري

كما شهد الطريق الدائري في الاتجاه القادم من منطقة التجمع الخامس ومدينة المرج ومسطرد وصولا إلى ميدان المؤسسة وطريق كورنيش النيل إلى ميدان عبدالمنعم رياض، سيولة مرورية أمام حركة سير السيارات، كما شهد طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من العباسية إلى مطار القاهرة ومناطق مصر الجديدة والنزهة ومساكن شيراتون سيولة مرورية.

أما بالنسبة للطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة وكورنيش النيل ومنطقة المظلات، وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، فيشهد أيضاً سيولة مرورية تامة.