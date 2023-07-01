سيولة مرورية بطرق ومحاور القاهرة والجيزة في رابع أيام عيد الأضحى

تواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية، بالتزامن مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، للتيسير على حركة المواطنين وقائدي المركبات.

خدمات مرورية على الطرق

ونشرت الإدارة العامة للمرور خدماتها على الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، لتسهيل الحركة أمام قائدي السيارات، وظهرت سيولة مرورية على معظم الطرق صباح رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

سيولة مرورية

أما عن الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، فظهرت سيولة مرورية في اتجاه مصر الجديدة والمطرية وعين شمس، وفي محور 26 يوليو، وأعلى كوبري أكتوبر وشارع جسر السويس اتجاه العباسية ورمسيس.

كما ظهرت سيولة مرورية في الزمالك ووسط البلد، وفي نفق الأزهر، وفي شارع الهرم والسودان مرورًا بجامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا إلى مناطق بولاق وإمبابة وشارع فيصل، كما ظهرت سيولة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية ومنطقة العباسية وروكسي.