سيولة مرورية بجميع طرق ومحاور القاهرة والجيزة في ثالث أيام عيد الأضحى

بالتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تواصل الإدارة العامة للمرور من حملاتها المرورية على كل الطرق والمحاور الرئيسية للتيسير على حركة المواطنين وقائدي المركبات.

سيولة مرورية على معظم الطرق

وشهدت معظم الطرق والمحاور الرئيسية حالة من السيولة المرورية، فقد ظهرت السيولة أعلى كوبري أكتوبر، اتجاه مصر الجديدة والمطرية وعين شمس، شارع جسر السويس اتجاه العباسية ورمسيس، وأيضًا على محور 26 يوليو، فضلًا عن استعانة رجال المرور بالأوناش لإزالة أي أعطال بالطرق، قد تتسبب في توقف الحركة أمام قائدي المركبات.

انسيابية في منطقة وسط البلد

وظهرت سيولة مرورية في منطقة الزمالك، ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، شارع الهرم والسودان مرورًا بجامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا إلى مناطق بولاق وإمبابة وشارع فيصل، ومنطقة روكسي، نفق الأزهر ووسط البلد.

حملات مرورية على كل الطرق

وتشن الإدارة العامة للمرور حملات على كل الطرق والمحاور الرئيسية وذلك لضبط المخالفات المرورية بكل أنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.