مواقيت الصلاة اليوم السبت.. الفجر في دمياط 4:08 صباحا

أعلنت هيئة المساحة المصرية، جميع مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات الأخرى، حيث سجلت تفاوتا بسيطا أرجعته الهيئة وفقا لحركة الشمس، إذ أن هناك فروقا قد تصل لنحو 18 دقيقة بين محافظات الوجه البحري والمحافظات في الجنوب.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، فيما يلي، مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-7-2023، بينها موعد صلاتي المغرب والفجر، وذلك في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواعيد الصلاة اليوم السبت 8 يوليو، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:08 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 صباحًا.

أذان العصر: 4:37 مساءً.

أذان المغرب: 8:01 مساءً.

أذان العشاء: 9:35 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:25 صباحًا.

أذان الظهر: 12:56 مساءً.

أذان العصر: 4:24 مساءً.

أذان المغرب: 7:48 مساءً.

أذان العشاء: 9:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:28 صباحا

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:19 مساءً.

أذان المغرب: 7:44 مساءً.

أذان العشاء: 9:10 مساءً.

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:36 مساءً.

أذان المغرب: 7:59.

أذان العشاء: 9:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 8:02 مساءً.

أذان العشاء: 9:35 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:15صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:59 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:35 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 01:06 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:44 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:08 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:41 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:33 صباحًا.

أذان الظهر: 12:54 صباحًا.

أذان العصر: 4:13 مساءً.

أذان المغرب: 7:40 مساءً.

أذان العشاء: 9:04 مساءً.