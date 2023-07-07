مصور وثائقي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة ركاب الغواصة «تيتان»

بعد مرور أكثر من 14 يوما على حادث انفجار الغواصة تيتان بالمحيط الأطلسي، ومصرع 5 أشخاص على متنها نتيجة نفاد الأكسجين الاحتياطي، كشف مصور وثائقي عن اللحظات الأولي التي ألقى فيها الرئيس التنفيذي لشركة «أوشن جيت»، كلماته الأولي لطاقم الغواصة في بداية الرحلة الاستكشافية التي كان مقررا لها رؤية حطام السفينة تيتانيك قبل فقدان الغواصة بساعات قليلة.

لحظات مؤثرة قبل انفجار الغواصة تيتان

وقال «بريان ويد»، المصور الوثائقي من داخل الغواصة تيتان، أن الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة أوشن جيت، ستوكتون راش، وجه بعض التعليمات لطاقم الغواصة تيتان في بداية الرحلة، قائلا: «أن هناك أربعة أو خمسة أيام من الأكسجين الكافي على متن الغواصة للبقاء على قيد الحياة، أما في حال نفاذه وعدم العثور علينا، فأنت ميت على أي حال».

ووفقا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية، أضاف ويد: ‹شعرت بشيء غريب جدًا حيث أنه موقف مخيف، كنا معرضون للموت في أي لحظة وسط المحيط»، واصفا كلام الرئيس التنفيذي للشركة بأنه متعجرف، تسبب في إزعاج وعدم ارتياح طاقم الغواصة منذ بداية الرحلة.

وأشار «ويد» إلى أن: «الغواصة لن تتمتع بالسلامة الأساسية وتعاني من عدة مشاكل ميكانيكية، كان من المتوقع انفجارها».

انفجار الغواصة تيتان

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة أوشن جيت، لقي مصرعه مع باقي الركاب على متن الغواصة، التي انفجرت عند هبوطها لرؤية حطام تيتانيك الشهر الماضي، حيث فقدت الغواصة الاتصال بالسفينة المسئولة عنها بعد أقل من ساعتين من غطسها في حطام السفينة تيتانيك، على الفور جرى إرسال فرق إنقاذ واسعة النطاق بما في ذلك طائرات وأسطول من السفن إلى المنطقة على بعد 400 ميل جنوب شرق نيوفاوندلاند بكندا.