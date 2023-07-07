مواعيد عمل مبادرة «100 يوم صحة».. تعرف على الخدمات المتاحة

تستمر مبادرة 100 يوم صحة، في تقديم خدماتها للمواطنين بشكل يومي، حيث تم إطلاق المبادرة منذ عدة أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتهدف إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها 100 يوم.

واستكمالًا لمسيرة تحقيق رعاية صحية متكاملة لكل مواطن، تم تدشين مبادرة 100 يوم صحة، ونعرض مواعيد عمل المبادرة في المبادرة في السطور التالية.

مواعيد عمل مبادرة 100 يوم صحة

تعمل مبادرة 100 يوم صحة يوميا بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة التاسعة مساءا.

خدمات مبادرة 100 يوم صحة

وانطلقت مبادرة 100 يوم صحة تحت شعار «انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر»، وتستهدف 105 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة، وفيما يلي نعرض أبرز الخدمات التي تقدمها:

- التطعيمات واللقاحات والعلاجية.

- خدمات الصحة الإنجابية.

- خدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي.

- توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وتضم مبادرة 100 يوم صحة أكثر من 500 قافلة، و5000 وحدة رعاية أساسية، و700 مستشفى على مستوى الجمهورية، وتتواجد في الأماكن الحيوية، والوحدات الصحية، والعيادات والقوافل المتنقلة.

وتقدم المبادرة خدماتها للجمهور مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين.