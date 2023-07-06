مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها لـ166 ألف مواطن بكفر الشيخ خلال 11 يوما

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنّ العمل بمبادرة «100 يوم صحة» يسير على قدم وساق، وأنّ الفرق الطبية تبذل قصارى جهدها في سبيل إيصال الخدمة الصحية إلى كل مكان داخل المحافظة.

تقديم خدمات لـ166 ألفًا و513 مواطنًا

وأوضحت أنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها منذ انطلاقها يوم الأحد 25 يونيو حتى الأربعاء 5 يوليو، لعدد 166 ألفًا و513 مواطنًا ومواطنة، وتنوعت خدمات المبادرة بين مبادرات رئاسية، وقوافل طبية، وتنظيم أسرة، وعلاج على نفقة الدولة، وغير قادرين، وعيادات خارجية، وطوارئ مستشفيات، ووحدات طب أسرة، ومراكز طبية، وإحالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وأفادت أنّ مبادرات الصحة العامة قدمت خدماتها لعدد 19 ألفاً و925 مواطناً ومواطنة، بالإضافة إلى تحويل 3525 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج، كما جرى تطعيم 139 ألفًا و524 طفلًا وطفلة ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، فضلًا عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي.

وقالت الدكتورة آمال حجاج، مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرة بالمديرية، أنّ عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة، قدمت خدماتها إلى 21 ألفًا و785 منتفعة، بالإضافة إلى 22 ألفًا و239 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وعمل 14 ألفًا و404 زيارات منزلية عن طريق الرائدات الريفيات.

وأضافت «حجاج»، أنّه جرى تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لعدد 2456 مترددًا، ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وجرى تحويل 86 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، بجانب المرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 368 منشأة غذائية، والمرور على 132 محطة لتنقية مياه الشرب، و36 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

تخصيص خط ساخن لمبادرة «100 يوم صحة»

ومن جهته، أكد الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، استمرار تقديم الخدمات الطبية في جميع ربوع المحافظة، كما دعا جميع الفرق الطبية المشاركة في المبادرة إلى بذل المزيد من الجهد، والوصول بجودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى إلى مستوى يليق وبالمواطن المصري، لافتاً أنّ وزارة الصحة والسكان خّصصت الخط الساخن «15335» للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة «100 يوم صحة»، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

يُشار إلى أنّ مبادرة «100 يوم صحة» هي مبادرة أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوم 25 يونيو المنقضي، وذلك حرصاً منه على الارتقاء بصحة المواطن، والوصول بالخدمات الصحية إلى كل شبر على أرض مصر.