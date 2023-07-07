عالم مصري يكشف تفاصيل التوصل لآلية تثبيط الخلايا المصابة بالروماتويد

قال الدكتور شادي يونس باحث ومحاضر في قسم المناعة بجامعة ستانفورد الأمريكية، والباحث الرئيسي في بحث اكتشف نوعا جديدا من الخلايا المناعية البشرية، قد يفسر الإصابة بمرض الروماتويد لدى غالبية المرضى، إن هذا المرض مناعي، أي أن الجهاز المناعي يتعرض لخلل، وبالتالي يبدأ في مهاجمة الجسم بدلًا من الدفاع عنه ضد الأجسام الخارجية.

وأضاف يونس، خلال لقاء عبر تطبيق «zoom» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن هذا المرض يظهر في شكل التهابات، ويبدأ في المفاصل، وقد ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم في مراحل متأخرة إلى عضلة القلب وقد يؤثر على الرئة أو العين، وهنا تكمن خطورة المرض.

معلومات عن مرض الروماتويد

وتابع، أنّ مرض الروماتويد مثل بقية أمراض المناعة الذاتية وأسباب ظهوره غير معروفة، فعندما يظهر المرض، يتم التعامل مع الأعراض، كما أنّ نسبة انتشار المرض كبيرة جدا، وتقدر بما يتراوح بين 1% إلى 2% على مستوى العالم، كما أنه مرض مزمن، أي أنه يلازم المرضى سنوات طويلة، وبالتالي تكون تكلفته العلاجية عالية جدا، وهو ما يسبب مشكلات كبيرة للمرض.

الجديد في البحث

وأكد: «الجديد في البحث الذي نشرناه مؤخرا، هو أنه يعتمد بشكل أساسي على التطور الكبير الذي حدث في آليات البحث العلمي، فكل فترة يشهد البحث العلمي تكنولوجيا جديدة تساعدنا على فهم ما ندرسه، ومنذ سنوات ظهرت إحدى التقنيات التي تمكننا من فحص التغيرات الجينية التي تحدث في كل خلية على حدة، حيث يمكننا عزل الخلايا الموجودة في الدم أو الأنسجة ونفحص كل خلية وندرس المستقبلات واتجاهات نشاط الخلية، وبخاصة أن كل خلية لديها وظيفة متخصصة، ومازلنا في مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة التطبيق وفقا للإجراءات المحددة، وفي حال توصلنا إلى آلية تمكننا من عزل أو تثبيط هذه الخلية، فإن العائد سيكون على جميع المرضى في العالم، ونأمل خلال 3 أو 4 سنوات نتوصل إلى اكتشاف أكثر دقة فيما يتعلق بكيفية استهداف الخلايا».

وأوضح، أن مرض التهاب المفاصل له مسببات كثيرة ليست من ضمنها المناعة الذاتية، وبالتالي فإنه مختلف عن مرض الروماتويد.