الشتاء عدوهم الأول.. توصيات لمرضى «الروماتويد» للوقاية من كورونا

انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء يزيد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، الأمر تزداد حدته بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضى «الروماتويد» ويتسبب في زيادة حدة الأعراض لديهم، نظرًا لما تفعله برودة الجو من التهابات المفاصل والشعور بالآلام الشديدة في الأطراف.

ويقع مرضى «الروماتويد» والأمراض الروماتيزمية بشكل عام، في دائرة القلق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكونه مرض مزمن مناعي بالدرجة الأولى، قد يمتد أثره إلى الرئتين والقلب، ولذلك يوصي الأطباء دائما الأفراد المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي بتلقي لقاح سنوي لإنفلونزا الجهاز التنفسي، المعروف أيضًا باسم حقن لقاح الإنفلونزا، فما التوصيات الواجب اتباعها للوقاية من عدوى «كوفيد 19»؟.

ما هو مرض الروماتويد؟

التهاب المفاصل الروماتويدي، هو أحد أمراض المناعة الذاتية، يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم عن طريق الخطأ، بما يؤثر على بطانة المفاصل، مُسبِّبًا تورُّم وآلام في العظام مع الشعور بالتعب المستمر.

توصيات الأطباء لمرضى الروماتويد للوقاية من كورونا

الدكتور مصطفى عبدالظاهر، أخصائي العظام بمستشفى قها للعزل بمحافظة القليوبية، أوصى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، أولا بالحرص على التغذية الصحية لتقوية الجهاز المناعي للجسم قدر الإمكان لتجنب العدوى بفيروس كورونا الذي تلعب المناعة في مواجهته دورًا أساسيًا، لافتًا إلى أن مرض الروماتويد يضعف كفاءة الجهاز المناعي للجسم.

عدم الذهاب للعيادات إلا للضرورة المُلحة، في ظل ظروف الوباء الحالي توصية آخرى أكد عليها الدكتور مصطفى خلال حديثه لـ«الوطن» خوفًا من العدوى بفيروس كورونا، مشددًا على التزام مريض الروماتيزم أو الروماتويد بالعلاج لتقوية كفاءة الجهاز المناعي.

وأوصى عبدالظاهر، مرضى الروماتويد بتناول لقاح الإنفلونزا الموسمي مع الإكثار من تناول المشروبات الساخنة والأطعمة التي تحتوي على فيتامين «سي» وفيتامين «د» والزنك والأطعمة الغنية بالأوميجا-3 لتقوية المناعة، مع الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة.