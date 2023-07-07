عاجل.. أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم.. تعرف عليها

شهدت أسعار الذهب، انخفاضًا ملحوظا في مختلف الأعيرة على مدار الفترة الماضية، وتحديدًا عيار 21 الأكثر انتشارًا في الأسواق، وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-7-2023، بحسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 2480 جنيهًا للشراء دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، حيث يعد العيار الأنقى في الذهب، ويُستخدم في السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا بين المواطنين في مصر نحو 2170 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18، فسجل اليوم الجمعة بداية التعاملات الصباحية 1860 جنيها للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2273 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1447 جنيها للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم فسجل 17360 جنيها للشراء، دون احتساب الضريبة والمصنعية، بوزن 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم في المحال بين التجار، نظراً لاختلاف المصنعية والضريبة على المشغولات والسبائك الذهبية.