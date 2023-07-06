انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. اعرف عيار 21 بكام

شهد الذهب اليوم انخفاضا في الأسعار بمنتصف تعاملات اليوم في محلات الصاغة، وتحديدا عيار 21 الأكثر شيوعا بالسوق المصري، لذا تستعرض «الوطن» انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر، حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر جرام الذھب عیار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ووصل في منتصف تعاملات اليوم إلى 2491 جنيه للشراء، ويُعد عيار 24 هو الأنقى بين مختلف الأعيرة الأخرى ويدخل في تصنيع السبائك الذهبية.

سعر جرام الذھب عیار 21

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ووصل إلى 2180 جنيها للشراء، حيث إن الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارا في التعاملات بين المواطنين بالسوق المصري.

سعر جرام الذھب عیار 18

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 1869 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم وصل إلى 2284 جنيه للشراء، وعن سعر جرام الذهب عيار 14 فانخفض إلى 1453 جنيه للشراء.

سعر الجنیه الذھب

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم انخفض إلى 17440 جنيه للشراء، وهو عبارة عن عدد 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذھب الیوم في المحلات بالمصنعیة

وتختلف أسعار الذهب بين المحلات والأسواق بعد إضافة سعر المصنعية والضريبة.