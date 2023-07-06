أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6-7-2023 مع بداية التعاملات

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا، مقارنة بالأسعار في نهاية تعاملات أمس، بمختلف الأعيرة ومنها عيار 21 الأكثر انتشار في بالأسواق، حيث تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-7-2023 حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم للشراء دون احتساب سعر المصنعية والضريبة 2503 جنيهات، ويعتبر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً ويدخل في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم للشراء دون احتساب سعر المصعنية والضريبة 2190 جنيها، ويُعد الذهب عيار 21 هو الأكثر شيوعا وانتشارا بين المواطنين داخل السوق المصري.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم للشراء 1877 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2294 جنيه، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1460 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم للشراء 17520 جنيها، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم في السوق المصري بين المحلات المختلفة، حيث يتم إضافة سعر المصنعية والضريبة على الأسعار المعلنة.