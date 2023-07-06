«جولد بيليون»: رفع الفائدة في البنك الفيدرالي يضغط على أسعار الذهب

يحاول الذهب الارتفاع خلال تداولات اليوم بعد الأداء السلبي الذي سجله، أمس، بسبب محضر اجتماع البنك الفيدرالي، الذي أكد استمرار البنك في رفع أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في تراجع أسعار الذهب؛ ليفشل في رفع السعر من أقل نقطة وصل إليها.

وتتداول أسعار الذهب الفورية، اليوم، وفق «جولد بيليون» عند 1918 دولارا للأونصة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.2%، يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 0.6% ليعود إلى المستوى 1914 دولارا للأونصة.

وفشل الذهب في الارتفاع لتحقيق المكاسب من أقل سعر وصل إليه 1925 دولارا إلا أنه فشل في ذلك ليكمل الانخفاض؛ ليعود إلى التراجع مستهدفاً مستوى 1900 دولار للأونصة ليظل الاتجاه الهابط هو المسيطر حتى الآن على أداء الذهب على المدى القصير.

هبوط أسعار الذهب

وأشارت جولد بيليون أن العامل الأساسي وراء هبوط أسعار الذهب أمس كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يخص اجتماعه الأخير الذي ثبت خلاله سعر الفائدة عند المنطقة 5.0% - 5.25%؛ ليشير البنك إلي أن تثبيت الفائدة لا يعني انتهاء دورة رفع الفائدة بل هي فرصة لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على التضخم.

ماذا ينتظر الذهب؟

ومن المقرر أن تصدر اليوم وغدا بيانات مهمة عن الاقتصاد الأمريكي، والتي من شأنها أن تساهم في تحركات الذهب بشكل مباشر، حيث يصدر اليوم بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يونيو، إضافة إلى أعداد طلبات إعانات البطالة الأسبوعية، ومؤشر معهد التزويد الصناعي لقياس أداء القطاع الصناعي الأمريكي، وغداً يصدر تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن الشهر الماضي متضمناً أعداد الوظائف الجديدة ومعدل البطالة.

أسعار الذهب في مصر

نزيف الخسائر مستمر في أسواق الذهب بمصر في ظل تراجعات في سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي وترقب الأسواق لتسجيل مستوياته منخفضة للذهب لإعادة الشراء من جديد.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس 2190 جنيها للجرام وذلك بعد أن سجل انخفاض بمقدار 30 جنيه خلال جلسة الأمس، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 17520 جنيها.

استطاع الذهب من جديد العودة إلى المستوى 2200 جنيه للجرام وكسره خلال تداولات الأمس، ولكننا ننتظر تأكيد على الكسر بالاستقرار تحت هذا المستوى، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الهبوط في أسعار الذهب وإعادة اختبار القاع السعري الذي تم تسجيله عند 2130 جنيها للجرام.

السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب منذ انتهاء عطلة العيد الأضحى هو غياب العوامل التي تدفعه إلى الارتفاع، فسعر الذهب العالمي يواجه ضغوط سلبية كبيرة والطلب على السبائك والمشغولات الذهبية شهد ركود كبير خلال فترة العيد على عكس المعتاد، إضافة إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية إلى جانب قناعة الأسواق بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسميا، خلال هذه الفترة منذ تصريح الرئيس المصري الأخير وفق جولد بيليون.

مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة أظهر أن مصر سجلت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بأكثر من الضعف ليصل إلى 11 مليار دولار في ظل ارتفاع مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

حتى الآن فشلت أسعار الذهب الفورية في اختراق منطقة المقاومة الأولية بين 1925-1935 دولار للأونصة، حيث تشمل هذه المنطقة المتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند 1935 ومستوى المقاومة الأولي عند 1930 ومقاومة خط الاتجاه الهابط الذي بدأ من شهر مايو الماضي.

والآن عادت أسعار الذهب للتداول فوق منطقة الدعم 1900 - 1915 دولارا للأونصة ولكن تقلص حرية حركة السعر في ظل قوة الضغط السلبي من منطقة المقاومة قد يدفع السعر إلى الهبوط والتوغل أكثر في منطقة الدعم وكسرها.