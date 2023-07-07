محافظ الإسكندرية: لا تهاون مع المقصرين في تنفيذ هدم العقارات الآيلة للسقوط

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنّ هناك فرقًا بين قرارات الهدم والإزالة، حيث يصدر قرار الإزالة للبناء المخالف أو التعديات، وتنفذها أجهزة الدولة، أما قرارات الهدم ينفذها المالك على نفقته بعد صدور القرار.

وأضاف محافظ الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنّه لا تهاون مع المُقصّرين في تنفيذ قرارات الهدم، لأنهم يُعرّضون حياة المواطنين للخطر، مؤكدًا أنّ هناك توجيهات لجميع الأحياء بحصر المنشآت الآيلة للسقوط ومن قبل لجنة مكونة من الحي ومديرية الإسكان والمرافق، وأستاذ دكتور من كلية الهندسة؛ لإصدار قرارات الترميم أو الهدم بناءً على حالة العقار.

إزالة الأجزاء الخطرة

من جهتها، قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ الحي يخطر المالك وشاغلي العقار الذي يحتاج إلى هدم أو ترميم، لاستخراج الرخصة، مشيرة إلى أنّ الحي يزيل الأجزاء التي قد تُشكّل خطورة في العقار؛ لحماية المارة والتنسيق مع قسم الشرطة لوضع حواجز حديدية، وإخلاء العقار من السكان.

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تحرير محاضر للمتقاعسين

وأكدت نهى خليفة، تحرير محاضر للملاك المتقاعسين عن استخراج رخص هدم أو ترميم الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظا على الأرواح والممتلكات.