إطلاق 12 مركب صيد جديد في البرلس.. تكلفتها تصل إلى مليون جنيه

أعلن حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس في كفر الشيخ، تدشين وإطلاق 12 مركب صيد جديدة، صباح اليوم، للعمل داخل مياه البحر الأبيض المتوسط في مهنة الصيد، وتتراوح تكلفة تلك المراكب ما بين 550 ألفًا وحتى مليون جنيه، ما يفتح أبواب رزق جديدة للعديد من الصيادين العاملين في البرلس.

أنواع مراكب الصيد الجديدة

وأوضح «شرابي»، أن أنواع مراكب الصيد التي انطلقت اليوم في مياه البحر الأبيض المتوسط متنوعة وتضم 3 أنواع وهي مراكب «الجر، والقنار، والشانشيلا»، حيث يعمل على متن طاقم تلك المراكب من 7 حتى 13 صيادًا، لافتًا إلى أنّ المركب الواحدة تستغرق صناعتها نحو 180 يومًا أي 6 أشهر، بما يهدف لتنامي مهنة الصيد بسواحل البرلس.