إجراءات استخراج قسيمة الزواج بدل فاقد من الأحوال المدنية

نشرت منصة الأحوال المدنية، خطوات استخراج قسيمة الزواج بدل فاقد كمبيوتر من مصلحة الأحوال المدنية، وفق استراتيجية وزارة الداخلية، لتطوير وتحديث الخدمات الشرطية الصادرة عن الإدارات التابعة للوزارة، مثل الجوازات والمرور والأحوال المدنية.

وحددت مصلحة الأحوال المدنية، إجراءات استخراج قسيمة الزواج بدل فاقد والأوراق المطلوبة لذلك، وأتاحت مصلحة الأحوال المدنية الحصول على تلك الخدمة إلكترونيًا، عبر رابط خاص على منصة وزارة الداخلية مصر الرقمية.

إجراءات استخراج قسيمة الزواج بدل فاقد

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر منصة مصر الرقمية

- إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

- اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين

- اختيار استخراج «وثيقة زواج»

- إدخال عدد الأشخاص المستفيدين

- إدخال بيانات وثيقة الزواج المطلوبة، ومن ثم الضغط على: «قرأت الإرشادات وموافق على الشروط»

- إدخال بيانات مقدم الطلب

- إدخال الكود الموجود في الصورة، ثم الضغط على كلمة «إرسال الطلب»

الاستعلام عن قسيمة الزواج بالرقم القومي

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن قسيمة الزواج بالرقم القومي، فيمكن من خلال طريقتين:

- الدخول على موقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية وتختار خدمة إدراج بيانات على موقعها الإلكتروني، ومن ثم اختر خدمة الاستعلام عن قسيمة الزواج.

- التوجه إلى السجل المدني وتستعلم عن قسيمة الزواج، من خلال تسليم الرقم القومي، وستحصل على المعلومات في الحال.

- يختار طريقة دفع رسوم استخراج بدل فاقد لقسيمة الزواج، يمكن من خلال وسائل الدفع الإلكتروني فوري، أو من خلال الفيزا، وكذلك يمكن دفع الرسوم عند تسليم قسيمة الزواج.