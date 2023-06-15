من هي الفئة الممنوعة من استخراج شهادة الميلاد من ماكينة الأحوال المدنية؟

أعلنت منصة الأحوال المدنية التابعة إلى وزارة الداخلية عن ضوابط استخراج شهادة الميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الموجودة في مطار القاهرة ومصلحة الأحوال المدنية بالعباسية وغيرها من الأماكن مثل المولات التجارية.

شهادة الميلاد أول مرة

وبحسب منصة الأحوال المدنية أن الأطفال حديثي الولادة الذين لم يستخرجوا شهادة ميلاد كمبيوتر من السجل المدني ممنوعون من استخراج شهادة عن طريق ماكينة الأحوال المدنية الذكية لذلك يجب على أولياء الأمور أن يستخرجوا لهم شهادة الميلاد كمبيوتر من السجل المدني لأول مرة بعد 3 أشهر من الولادة.

ونشرت منصة الأحوال المدنية خطوات استخراج سهادة الميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الذكية وهي كالتالي:

خطوات استخدام ماكينات الأحوال المدنية الذكية

توضح «الوطن» خطوات استخدام الماكينات الذكية في استخراج شهادة الميلاد للمواطنين:

ـ التوجه إلى أقرب ماكينة والتعرف على بصمة الوجه وأحد الأصابع.

- اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

ـ إدخال الرقم القومي الخاص بك.

ـ إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

ـ تقوم الماكينة بمراجعة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

ـ تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة.

- تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومي.

ـ تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة.

ـ تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق يقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.