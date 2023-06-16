«وأنت قاعد في بيتك».. خطوات الحصول على خدمات الأحوال المدنية إلكترونيا

تقدم منصة مصر الرقمية، الكثير من الخدمات للمواطنين إلكترونيًا وذلك لتوفير الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية، ومن بين تلك الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية والتي يحتاج إليها الكثير من المواطنين، إصدار بدل تالف بطاقة الرقم القومي، أو شهادة ميلاد.

خدمات الأحوال المدنية

وخلال التقرير التالى، ترصد " الوطن" تلك الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية والتى تقدمها منصة مصر الرقمية وكيفية الحصول على تلك الخدمات.

تتمثل الخطوة الأولى في الدخول على موقع "منصة مصر الرقمية" من خلال الرابط، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة "تصفح الخدمات" الموجودة في الشريط العلوي، وبعدها ستظهر لك قائمة بالخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية، تقوم بعدها بالضغط على أيقونة "الأحوال المدنية".

وبمجرد الضغط على أيقونة "الأحوال المدنية" ستظهر لك عدد من الخدمات وهي بدل تالف بطاقة الرقم القومي، بدل فاقد بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقًا، إصدار قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقًا، إصدار قسيمة طلاق مميكنة مطبوعة مسبقًا، إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة.

وللحصول على أي خدمة من الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية تقوم بالضغط على أيقونة الخدمة وإدخال بعض البيانات المتعلقة بك، والقيام بسداد رسوم الخدمة، وبعد ذلك سيتم تحديد مكان استلام الوثيقة وتسليمها.