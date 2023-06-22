رقم الخط الساخن لاستخراج وثائق الأحوال المدنية.. تصلك حتى المنزل

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية رقم خط ساخن يمكن من خلاله توجيه مأموريات إلى المنازل لاستخراج وثائق الأحوال المدنية، التي تتضمن بطاقة الرقم القومي ووثيقة الزواج ووثيقة الوفاة ووثيقة الميلاد.

توجيه مأمورية إلى المكان

ويوجه قطاع الأحوال المدنية فور تلقي الإلتماسات على الخط الساخن رقم 15341 بتوجيه مأمورية إلى المكان، وأوفد قطاع الأحوال المدنية العديد من المأموريات المجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم تلك الخدمات.

وتنتقل المأموريات إلى محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها مؤخرًا عن استخراج الكثير من بطاقة الرقم القومي ووثائق الأحوال المدنية بمحافظات الجمهورية تلبيةً لطلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن وجودهم، وللحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وتوجيه مأموريات إلى المنازل والمستشفيات.

استخراج الوثائق إلكترونيًا

كما يمكن استخراج وثائق الأحوال المدنية من خلال موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط، وبعد الدخول على الموقع تقوم بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات»، وفي خانة «الأحوال المدنية»، تظهر عدة خدمات وهي بطاقة رقم قومي، وثيقة ميلاد، وثيقة زواج، وثيقة طلاق، وثيقة وفاة، قيد عائلي، قيد فردي، وبالضغط على أيقونة الخدمة تقوم بإدخال البيانات المطلوبة وتحديد رسوم الخدمة.