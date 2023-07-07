بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرم المكي

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا، لشعائر صلاة الجمعة، اليوم 7 يوليو 2023، من الحرم المكي.

نشرت هيئة المساحة المصرية بيانا تفصيليا بجميع مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات وعدد من المدن والعواصم العربية ومن بينها موعد صلاة الجمعة اليوم 7 يوليو الجاري، حيث سجلت فروق طفيفه بين المحافظات وبعضها البعض.

وحددت هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني مواقيت الصلاة اليوم وصلاة الجمعة اليوم والتي جاءت كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في القاهرة 01:01 ظهرًا.

آذان الجمعة في المنصورة الساعة 1:00ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 01:6ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 1:17 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 11:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:47 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:57 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في دمياط الساعة 12:58ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة الساعة 01:04ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في طنطا 1:02 ظهرًا.

صلاة الجمعة في الصعيد

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:53 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.54 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:59 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 1:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:54 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم الساعة 01:01ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 1:01ظهرًا.

موعد آذان الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 1:00ظهرًا.