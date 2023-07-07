بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرم المكي
كتب:
شريف سليمان
12:40 م | الجمعة 07 يوليو 2023
صلاة الجمعة من الحرم المكي
تقدم «الوطن»، بثا مباشرا، لشعائر صلاة الجمعة، اليوم 7 يوليو 2023، من الحرم المكي.
نشرت هيئة المساحة المصرية بيانا تفصيليا بجميع مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات وعدد من المدن والعواصم العربية ومن بينها موعد صلاة الجمعة اليوم 7 يوليو الجاري، حيث سجلت فروق طفيفه بين المحافظات وبعضها البعض.
وحددت هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني مواقيت الصلاة اليوم وصلاة الجمعة اليوم والتي جاءت كالتالي:
موعد صلاة الجمعة اليوم
موعد صلاة الجمعة في القاهرة 01:01 ظهرًا.
آذان الجمعة في المنصورة الساعة 1:00ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 01:6ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 1:17 ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 11:02 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:47 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:57 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في دمياط الساعة 12:58ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في البحيرة الساعة 01:04ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في طنطا 1:02 ظهرًا.
صلاة الجمعة في الصعيد
موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:53 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.54 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:59 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 1:03 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:54 ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في الفيوم الساعة 01:01ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 1:01ظهرًا.
موعد آذان الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 1:00ظهرًا.