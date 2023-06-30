تعرف على موعد صلاة الجمعة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

استعرضت هيئة المساحة المصرية كل مواعيد الصلاة اليوم ومن بينها موعد صلاة الجمعة اليوم 30 يونيو الجاري ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إذ سجل فروق طفيفة بين محافظة وأخرى، إذ يختلف الموعد وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

وحددت هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني مواقيت الصلاة اليوم وصلاة الجمعة اليوم والتي جاءت كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في القاهرة 01:00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 01:05 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في طنطا 1:01 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:52 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.53 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:58 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 1:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:53 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 1:15 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:59 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 11:01 ظهرًا.

موعد آذان الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 12:59 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:46 ظهرًا.

آذان الجمعة في المنصورة الساعة 12:59 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:56 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم الساعة 01:00ظهرًا.