«الأرصاد» تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة

كشفت الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال الفترة الحالية تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بالإضافة لارتفاع في نسب الرطوبة.

وأرجعت الأرصاد وفق بيان صادر عنها أسباب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة عن المعدلات الطبيعية إذ تشهد تلك الفترة بدء منخفض الهند الموسمي في التمدد.

ولفت الخبراء إلى أن منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هي أسيا وأفريقيا وأوروبا ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر.

موعد تراجع منخفض الهند الموسمي

وتابعت الأرصاد أن منخفض الهند يبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر، منوه إلى هذا المنخفض يلعب دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.

وأكدت أن هذا المنخفض يسبب موجات حارة قوية في مصر، حيث أنه من المحتمل أن يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملي بار، وأنه خلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر الي ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

درجات الحرارة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة خلال ساعات النهار كما يلي:

- القاهرة 34 - 24

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 35 - 25

- بنها 34 - 24

- دمنهور 33 - 23

- وادي النطرون 35 - 23

- كفر الشيخ 33 - 23

- المنصورة 34 - 24

- الزقازيق 34 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 33 - 23

- دمياط 30 - 23

- بورسعيد 32 - 23

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 35 - 23

- العريش 31 - 22

- رفح 30 - 22

- رأس سدر 35 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 30 - 23

- العلمين الجديدة 30 - 23

- مطروح 28 - 22

- السلوم 30 - 22

- سيوة 36 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 29

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 33 - 27

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 36 - 24

- المنيا 37 - 25

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 26

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 29.