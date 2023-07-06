«الأرصاد»: «الحرارة المحسوسة» أعلى من المعلنة بـ3 درجات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة، قائلة إن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الأيام أعلى من المعدلات الطبيعية.

الحرارة في الصعيد

وأضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، والمناطق الموجودة في الجنوب مثل محافظات جنوب الصعيد تصل إلى 41 درجة مئوية خلال فترة النهار.

ارتفاع في الرطوبة

ولفتت أن هناك ارتفاعاً في نسب الرطوبة بشكل كبير يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، والشعور بقيم درجات الحرارة أعلى من المعلنة بحوالي من درجتين إلى 3 درجات بحسب الرطوبة.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 34 - 24

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 35 - 25

- بنها 34 - 24

- دمنهور 33 - 23

- وادي النطرون 35 - 23

- كفر الشيخ 33 - 23

- المنصورة 34 - 24

- الزقازيق 34 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 33 - 23

- دمياط 30 - 23

- بورسعيد 32 - 23

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 35 - 23

- العريش 31 - 22

- رفح 30 - 22

- رأس سدر 35 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 30 - 23

- العلمين الجديدة 30 - 23

- مطروح 28 - 22

- السلوم 30 - 22

- سيوة 36 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 29

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 33 - 27

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 36 - 24

- المنيا 37 - 25

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 26

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 29