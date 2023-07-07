الأرصاد» تحذر من ارتفاع أمواج البحر المتوسط بداية من الغد

حالة من الطقس المعتدل من المتوقع أن تسود البلاد اليوم الجمعة، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي عن أن طقسا معتدل الحرارة سيسود البلاد في الصباح الباكر، وسيكون حارا رطبا نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

ظواهر تزيد من شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد المواطين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، كونه يؤدي إلى زيادة شعورهم بارتفاع درجات الحرارة، كما أشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2:3 درجة مئؤية.

شبورة مائية ونشاط متقطع للرياح

ووجهت المواطنين بضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية اليوم في الصباح الباكر، وحتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، لافتة لوجود نشاط متقطع للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونوهت هية الأرصاد عن وجود نشاط للرياح في الفترة بين يوم السبت القادم وحتى يوم الثلاثاء، إذ تنشط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، محذرة من تأثير نشاط الرياح على عدد من الشواطئ وهي شمال الدلتا والإسكندرية والعلمين ومطروح، الطلة على البحر المتوسط، مما ينتج عنه ارتفاع بالأمواج بقيم تتراوح بين 2:3 متر.

درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن العظمى بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة مئوية، وبالسواحل الشمالية 29 درجة مئوية، والعظمى بجنوب سيناء 38 درجة مئوية، والعظمى بشمال الصعيد 36 درجة مئوية، والعظمى بجنوب الصعيد 40 درجة مئوية.