عاجل.. «الأرصاد» تعلن الأماكن الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية اليوم

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يصاحبه ارتفاع في نسبة الرطوبة شهدته جميع الأنحاء، ما جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحرص على إبلاغ المواطنين بحالة الطقس باستمرار، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس معتدل ليلا في كافة الأنحاء.

الأماكن الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية اليوم

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها تفاصيل حالة الطقس، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ويستمر نشاط الرياح حتى يوم الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على شواطئ شمال الدلتا والإسكندرية والعلمين ومطروح المطلة على البحر المتوسط، ما يؤدي لارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 2 و 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.