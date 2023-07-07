إزالة 4 مخالفات بناء على الأراضي الزراعية في الشرقية

وجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، أزال مركز مدينة فاقوس حالة بناء لمنزل بالطوب الأبيض البلوك، مكون من غرفتين على مساحه 70 مترا بعزبة أبوعيد التابعة للوحدة.

إزالة سور بطول 50 مترا وارتفاع مترين

كما أزالت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية سورًا بطول 50 مترًا وارتفاع مترين بقرية كفور نجم خارج الحيز العمراني، وفي أبو حماد أزيل سور بالدبش بطول 30 مترًا، وفي مركز أولاد صقر أزيلت حوائط مخالفة على مساحة 25 مترا، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.