إزالة 174 حالة تعد على أراض زراعية في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار التصدي ومواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، والتي تُستغل من قبل البعض للتعدي على الأراض الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كل المواقف والمشكلات في القطاعات الخدمية.

إزالة 174 حالة تعد على الأراضي الزراعية

وقال محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه جرى إزالة 174 حالة تعد شملت 129 حالة إزالة خارج الحيز العمراني في شكل تعديات على أرض زراعية، و33 حالة إيقاف أعمال داخل الحيز العمراني، و11 حالة إزالة على أراضى أملاك الدولة، وحالة واحدة لإزالة تعد على أرض ولاية الري والصرف، وذلك على مدار أيام عطلة عيد الأضحى، وتحديدا في الفترة من الثلاثاء 27 يونيو الماضي وحتى الاثنين 3 يوليو الجاري.

منع أي تعديات على أراضي أملاك الدولة

وأكد المحافظ أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام الاجازات والعطلات الرسمية في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.