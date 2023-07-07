إزالة 5 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية خلال يوم بأسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود الوحدات المحلية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مشيرًا إلى أنّ الأجهزة التنفيذية تواصل التعامل بكل حزم مع المخالفات لإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المعتدين حفاظًا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمنٍ قومي وغذائي للمواطنين.

وأكد أن الوحدات المحلية أزالت 5 حالات تعدٍ على أرض زراعية وبناء مخالف، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

محافظ أسيوط يتابع معدلات تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة

كما تابع محافظ أسيوط، آخر المستجدات ومعدلات التنفيذ بمشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة على مساحة 25 فدانًا بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بتكلفة تقديرية تقارب 200 مليون جنيه، والذي ينفّذ ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة بطاقة 300 طن/يوم لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة التي تضم 3 مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج.

وأكد محافظ أسيوط أهمية مجمع تدوير المخلفات الذي سيكون إضافة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، إذ سيقوم بجمع المخلفات ومعالجتها وفرزها وتجهيز المواد الخام ثم إعادة تصنيع المواد واستغلال جميع المخلفات والمخرجات في تصنيع بلاط الإنترلوك وإنتاج البلاستيك وتصنيع الورق على مساحة 18 فدانًا فضلًا عن استغلال باقي المساحة كتوسع لإنشاء مصانع لتعظيم الاستفادة من المخلفات ومحرقة وحزام أخضر حول المجمع ومناطق سيتم تشجيرها.